Расписание трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на неделю

22:43, 26 апреля 2020, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре опубликовали расписание видеотрансляций богослужений на предстоящую неделю с 27 апреля по 3 мая. Увидеть трансляцию можно будет на YouTube-канале Псковской митрополии, на сайте монастыря, а также на сайте Псковского агентства информации.

В понедельник 27 апреля в 18:00 состоится вечернее богослужение и панихида.

Во вторник 28 апреля, в Радоницу, в 7:00 состоится божественная литургия и панихида.

В субботу 2 мая в 18:00 пройдет всенощное бдение.

В воскресенье 3 мая, в третью неделю по Пасхе, в неделю святых жен-мироносиц, в 10:00 пройдет божественная литургия.

С 31 марта и до особого распоряжения Псковская митрополия Русской православной церкви в связи с пандемией коронавируса организовала трансляцию богослужений в интернете. Запрет на посещение храмов прихожанами в Псковской области продлили до 15 мая.