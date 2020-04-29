Новый пакет налоговых льгот для малого и среднего бизнеса рассмотрят в парламенте Псковской области

07:01, 29 апреля 2020, ПАИ

Парламентское обсуждение региональных налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, состоится в Собрании. В рамках заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, а затем на сессии регионального парламента депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Документ подготовлен областным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике. В разработке мер поддержки малых и средних предпринимателей принимали участие депутаты.

Предложенные проектом закона налоговые льготы распространяются на организации, осуществляющие свою деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в наибольшей зоне риска. Речь идёт о торговле, общественном питании, гостиничном бизнесе, обрабатывающем производстве, ремонте автотранспорта, предоставлении образовательных и социальных услуг, деятельности в области здравоохранения, культуры, спорта, организаций досуга и развлечений.

Предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций на 2020 год субъекты малого и среднего предпринимательства в отношении объектов недвижимости, которые связаны с осуществлением деятельности, отнесённой к пострадавшим отраслям.

Налоговые послабления законопроектом предусмотрены и для арендодателей, сдающих нежилые помещения и здания, в случае снижения ими размера арендной платы не менее чем на 50 процентов и предоставления отсрочки платежей.

Ещё одна предлагаемая мера поддержки – льгота по транспортному налогу за текущий год организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Исключение составляют такси.

Кроме того, комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике к законопроекту подготовлена поправка об установлении пониженных ставок по транспортному налогу организациям с численностью работающих инвалидов более 50 процентов от общей численности работников, единственным учредителем которых являются общественные организации инвалидов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, прогнозная сумма выпадающих бюджетных доходов от введения дополнительных налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства превысит 100 млн рублей.

К рассмотрению на апрельской сессии планируется ещё два законопроекта, направленных на поддержку организаций и предприятий, несущих убытки в условиях пандемии коронавируса. В оперативном порядке разрабатываются изменения в закон «О возмещении затрат на оплату труда инвалидов в Псковской области» в части увеличения сроков предоставления субсидии с 9 до 12 месяцев, а также поправки к закону «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения» с целью установления льготного налогообложения для стоматологических клиник.