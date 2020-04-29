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Политика

Часть средств, выделенных на организацию доступной среды, вернулась в бюджет Пскова

В бюджет Пскова вернулась часть средств, выделенных на организацию комфортной доступной среды. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Фёдора Постнова, в бюджет города поступила «крупная сумма денег» на реализацию жилья для инвалидов, но она не была реализована. Он поинтересовался, почему средства вернулись в бюджет.
Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт пояснила, что подобные мероприятия исполнены на 81%. Установлены, в частности, откидные пандусы в доме №69 на улице Труда, оказана материальная помощь на 3 млн рублей, выделено 135 тысяч на ремонт помещений для инвалидов-ветеранов.

Глава Пскова Елена Полонская заявила, что деньги выделяются на создание доступной среды, не проводятся собрания и не собираются подписи жильцов, из-за чего средства возвращаются обратно в бюджет. «Мы рекомендовали, чтобы по таким вопросам привлекали депутатов в проведение общедомовых собраний», - добавила она.

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