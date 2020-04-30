Волонтёры помогли отремонтировать зубной протез 92-летнему псковичу

11:16, 29 апреля 2020, ПАИ

Псковские волонтёры помогли 92-летнему пенсионеру починить зубной протез. Об этом региональное отделение Общероссийского народного фронта сообщает в своем Instagram.

Геннадий Василюк, участник Великой Отечественной войны, по неосторожности уронил протез. Дозвониться до стоматологии пскович не смог. Во время карантина в Псковской области оказывают только экстренную стоматологическую помощь. Для получения нового протеза ветерану пришлось бы встать в очередь.

«Мне очень хотелось бы к празднику 9 Мая эту проблему решить. Надеюсь на вашу помощь», - обратился Геннадий Василюк к волонтёрам ОНФ.

Волонтёры обратились к главному врачу стоматологической поликлиники в Пскове. Он решил помочь ветерану в первоочередном порядке.

Добровольцы отправились в медицинское учреждение, где за несколько часов починили протез для 92-летнего псковича.