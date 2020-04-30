В Пскове полиция задержала водителя, который сбил ребёнка на велосипеде и скрылся

11:35, 29 апреля 2020, ПАИ

В Пскове стражи порядка нашли и задержали мужчину, который сбил 9-летнего велосипедиста.

Напомним, что 27 апреля на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской неизвестный водитель, предположительно на автомашине «Лада Калина», наехал на юного велосипедиста и скрылся с места происшествия. Полиция стала разыскивать того, кто был за рулем.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к розыску водителя подключились наряды ДПС и инспекторы по исполнению административного законодательства отдельной роты ГИБДД. По камерам наблюдения удалось установить, что это была машина «Лада Калина» красного цвета. Также полиция проследила, куда уехала машина, и стала проверять ближайшие улицы и дворы.

Вскоре стражам порядка удалось установить регистрационный знак на машине, оказалось, что транспортное средство принадлежит 38-летней жительнице Псковского района. Женщина пояснила, что 27 апреля «Ладой» управлял ее супруг. Полиция поговорила и с ним.

41-летний мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что он ехал на машине по улице Юбилейной со стороны улицы Народной. Убедившись, что встречный транспорт его пропускает, начал поворачивать налево на улицу Красноармейскую. При переезде через пешеходный переход водитель почувствовал незначительный удар и увидел, что в него въехал мальчик на велосипеде. Как пояснил водитель, после столкновения с легковушкой мальчик упал с велосипеда, а мужчина испугался и уехал с места ДТП.

Житель Псковского района был доставлен для дальнейшего разбирательства в ОГИБДД, где во всем признался. В отношении него составлены административные материалы, которые будут рассматриваться в суде.