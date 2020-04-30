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Общество

Заседание регионального оргкомитета «Победа» ПАИ покажет в прямом эфире

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Очередное заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова начнется в среду, 29 апреля, в 12:00. Псковское агентство информации покажет заседание в прямом эфире.

На региональном оргкомитете «Победа» планируется обсудить подготовку к 9 Мая, определить формат онлайн-мероприятий, которые пройдут в этот день. Кроме того, в центре внимания будут находиться меры поддержки ветеранов.

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