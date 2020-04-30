В Псковской области все онлайн-мероприятия ко Дню Победы оформят в едином стиле

12:50, 29 апреля 2020, ПАИ

Все мероприятия ко Дню Победы, проходящие в интернете, будут оформлены в одной стилистике, в них смогут принимать участие все желающие. Об этом рассказала начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы 29 апреля.

«Мы всё оформим в единой стилистике к завтрашнему дню и представим со ссылками на федеральные ресурсы и хештеги. По всем мероприятиям подготовим посты, чтобы их можно было транслировать в группы, и к завтрашнему вечеру в формате единой презентации всё отправим в муниципалитеты», - пояснила Наталья Плявинская.

Также везде укажут контакты, с кем можно связаться по той или иной акции.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что всё нужно сделать максимально понятно, чтобы любой житель области мог принять участие в любой акции и понимал, что для этого нужно сделать.