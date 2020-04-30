29 апреля 1945 года: бои в центре Берлина, завещание и свадьба Гитлера, восстание в Дахау

13:02, 29 апреля 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле-мае 1945 года.

29 апреля 1945 года. Бои в центре Берлина

В центре Берлина развернулись наиболее ожесточенные сражения. Немецкие войска, зажатые в центральных районах германской столицы, оказывали отчаянное сопротивление. Советские части 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков) накануне прорвались по северному берегу реки Шпрее в городской район Моабит. Очищая на своем пути кварталы, прилегающие к улице Альт Моабит, советские бойцы вышли к известной Моабитской тюрьме и штурмом овладели ею. Отряды противника пытались удержать позиции у Лертерской товарной станции и на территории фотохимического завода. Сильными ударами гитлеровцы были прижаты к Шпрее и уничтожены. Очищая одну за другой улицы Моабита, советские войска заняли 14 заводов и освободили 12 тысяч военнопленных различных национальностей. Советские танкисты и пехотинцы, прорвавшиеся к центру города с юго-востока, в ходе ожесточенных боев очищали от противника квартал за кварталом. Штурмовые группы блокировали станции метрополитена и укрепленные здания и уничтожали засевших в них гитлеровцев.

«Красная звезда» пишет о боях в берлинском метрополитене: «Обнаружив немцев ночью в тоннеле, советские саперы быстро замуровали его в двух местах, преградив немцам путь вперед и назад. Два дня сидели гитлеровцы в ловушке, а на третий капитулировали. Здесь было взято в плен 120 рядовых и 4 офицера».

В результате упорных боев занят Ангальтский вокзал. В течение дня уничтожено более 8 тысяч немецких солдат и офицеров.

Перед штурмом Рейхстага Военный совет армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные, но самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей – прорваться в Рейхстаг и установить на нем красный стяг.

5-я ударная армия приблизилась к Рейхстагу на расстояние 1500 метров.

Комсорг 1-го батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант Громов пролез на крышу ратуши. Сбросив на мостовую фашистский флаг, офицер водрузил над ратушей наше Красное знамя. За героизм и мужество, проявленные в этих боях, Константину Григорьевичу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Маршал СССР Иван Конев: «Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг в своих показаниях заявил о том, что вечером 29 апреля, после полуторачасового доклада Гитлеру о невозможности продолжать сопротивление в Берлине, Гитлер все-таки не принял окончательного решения, но дал принципиальное согласие оставить Берлин и попытаться вырваться из окружения в том случае, если за ближайшие сутки не удастся наладить доставку боеприпасов и продовольствия воздушным путем в центр Берлина. Думается, однако, что эта оттяжка окончательного решения еще на сутки была не проявлением воли к борьбе, а, наоборот, свидетельствовала о растерянности и боязни до конца смотреть правде в глаза».

Свадьба и завещание Гитлера

В окруженном советскими войсками Берлине в подземном бункере имперской канцелярии состоялась свадьба 56-летнего Адольфа Гитлера и 32-летней Евы Браун. В качестве свидетелей присутствовали Геббельс и Борман. Процесс прошел в полном соответствии с законами Третьего рейха: жених и невеста заявили, что являются гражданами арийского происхождения и не имеют наследственных заболеваний, был составлен брачный контракт и совершился обряд венчания. Свидетели, адъютанты Гитлера, секретарши и повариха были приглашены на празднование свадьбы. После небольшого застолья Гитлер продиктовал политическое завещание, в котором объяснял и оправдывал свою жизнь и деятельность. В первой части фюрер утверждал, что не имел намерений развязывать войну в 1939 году, и возложил ответственность за ее начало на «мировое еврейство». Во второй – исключил из партии и лишил всех прав рейхсмаршала Геринга и назначил гросс-адмирала Деница президентом рейха и верховным главнокомандующим. На следующий день молодожены покончили жизнь самоубийством.

Союзники и капитуляция немцев в Италии

Газеты рассказывали об общении американских и советских офицеров на Эльбе. «Чувствуется простая, товарищеская атмосфера. Переводчиков мало. Но товарищи по оружию быстро находят общий язык. Особенно оживленно беседуют офицеры штабов двух корпусов. Командующие артиллерией с помощью чертежей, технических терминов, которые звучат почти одинаково на русском и английском языках, говорят о своем деле».

Войска союзников находятся в 28 километрах от Мюнхена. В секторе Приморских Альп они вышли на итальянскую границу на участке протяженностью в 80 километров. Представители германского командования подписали акт о безоговорочной капитуляции немецких сил в Северной Италии (вступил в силу 2 мая).

Восстание в Дахау

В концлагере Дахау близ Мюнхена произошло восстание узников. Подоспевшие войска союзников расправились с охраной и освободили уцелевших заключенных, в том числе и бывшего начальника генерального штаба германских сухопутных войск, генерал-полковника Франца Гальдера и генерала Александра фон Фалькенхаузена, арестованных в 1944 году по обвинению в участии в заговоре против Гитлера.

Потери врага

За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 79 самолетов противника. Авиацией Краснознаменного Балтийского флота в южной части Балтийского моря потоплен немецкий транспорт. Прямым попаданием бомб повреждены два транспорта противника.

Союзники отвергают предложения Гиммлера о капитуляции

ТАСС распространил сообщение, в котором «ответственными советскими кругами подтверждается» заявление канцелярии британского премьера о том, что на предложение Гиммлера о сепаратной капитуляции «правительства Англии и Соединенных Штатов ответили, что они примут безоговорочную капитуляцию только перед всеми союзниками, включая Советский Союз».

Советские газеты публикуют сообщение о том, что «в соответствии с решением правительства с 30 апреля с. г. в Москве отменяется затемнение и разрешается нормальное освещение улиц, жилых домов и других зданий».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А.В.