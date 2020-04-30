9 Мая в Пскове планируют запустить праздничный салют

13:26, 29 апреля 2020, ПАИ

Праздничный салют в День Победы планируют провести в Пскове, однако этот вопрос еще находится на согласовании. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Савельев на заседании оргкомитета «Победа» 29 апреля. Псковская дивизия представила губернатору программу празднования Дня Победы в этом году.

С утра, с 10 до 11 часов, 9 мая на плацу полка на Завеличье пройдет митинг, посвященный Победе. Военнослужащие пройдут со Знаменем Победы. Торжественные мероприятия пройдут и на территории 104-го полка в Черёхе.

С 10 до 11 часов над Псковом пролетят три параплана с флагами России, ВДВ и дивизии. Один из десантников совершит прыжок с парашютом с флагом Победы.

С 12 до 13 часов военнослужащие возложат цветы к 25 памятникам. Мероприятие будет немассовым, в нем поучаствуют группы не более пяти человек.

С 12 до 18 часов дивизия организует движение пяти мобильных групп. Из военных машин будут звучать песни военных лет. Одна мобильная группа направится по адресам проживания ветеранов. Музыканты ансамбля «Голубые молнии» исполнят песни лично для ветеранов Великой Отечественной войны. Также ветеранам бесконтактно передадут продуктовые корзины.

На знаковых площадях города оркестр дивизии будет исполнять песни.