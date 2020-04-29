0
19:08
Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
17:14
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
14:03
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
13:21
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
10:03
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:19
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
16:20
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
Еще новости
Политика

Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал инициативу об увеличении размера подъёмных медикам

Комитет по труду и социальной политике рассмотрел профильные законопроекты предстоящей сессии. Заседание прошло в дистанционном формате и оперативно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Депутаты поддержали законопроект, расширяющий перечень организаций, попадающих под действие требований областного закона о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства. К ним относятся, например, хозяйственные общества, акции которых находятся в собственности области или муниципальных образований. В результате внесённых изменений органы, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, будут контролировать все организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления.

Единогласное решение принял комитет по проекту закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области». Депутаты, курирующие социальную сферу, поддержали инициативу исполнительной власти об увеличении размера единовременных выплат медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в медицинские организации области. Сумма подъёмных врачам и медсёстрам не пересматривалась с 2012 года, а фельдшеры скорой медицинской помощи и врачебных амбулаторий совсем не получали такую меру поддержки. Проектом закона предлагается единовременно выплачивать фельдшерам 100 тысяч рублей, врачам стационаров – 150 тысяч рублей вместо 70 тысяч, врачам поликлиник и отделений семейной практики увеличить выплату с 100 до 300 тысяч, специалистам со средним медицинским образованием выплачивать 50 тысяч рублей.

«Прибавка медикам в три раза – это просто здорово, - прокомментировал законопроект председатель парламентского комитета Виктор Антонов. – Конечно, это очень кстати. Много ребят учатся в медицинских вузах. Сейчас ординаторы приехали в наш регион помогать бороться с коронавирусом. Молодые специалисты присматриваются к нашим учреждениям здравоохранения, к условиям работы, и нам есть чем их заманить к себе».

Поддержку членов социального комитета также получил проект закона «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области», которым в регионе вводится новая форма жизнеустройства и социальной поддержки людей старшего поколения и инвалидов.

«Фактически такие приёмные семьи существуют и сейчас – соседи, знакомые или просто неравнодушные люди помогают старикам, честно и по-доброму ухаживают за ними, причём делают это абсолютно бесплатно. Поэтому надо пробовать и смотреть, как получится, контролировать», - высказался в поддержку инициативы Виктор Антонов. Парламентарий отметил, что представленный законопроект хорошо проработан, но, возможно, основываясь уже на практике создания подобных приёмных семей, в документ будет необходимо вносить коррективы и дополнения. 

Обобщая итоги заседания, Виктор Антонов назвал вопросы повестки «очень нужными, своевременными и правильными».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
29 апреля 2020
Равноудалённые вирусом: Как псковские политические партии справляются с работой в режиме самоизоляции
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
29 апреля 2020
Глава Новоржевского района: Муниципальные депутаты затягивают свою работу
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
29 апреля 2020
Начался ПАИ-live с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
29 апреля 2020
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме, предприниматель Денис Иванов станет гостем ПАИ-live
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
29 апреля 2020
Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
29 апреля 2020
ПАИ организует прямую трансляцию сессии Псковской городской Думы
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
28 апреля 2020
Прокурор Псковской области Сергей Белов продолжит работу в другом регионе
Великолукские депутаты волонтёрят в лечебных учреждениях города, помогая медикам в непростое время
28 апреля 2020
Великолукские депутаты волонтёрят в лечебных учреждениях города, помогая медикам в непростое время

Идет загрузка...