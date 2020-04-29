Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал инициативу об увеличении размера подъёмных медикам

13:47, 29 апреля 2020, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике рассмотрел профильные законопроекты предстоящей сессии. Заседание прошло в дистанционном формате и оперативно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты поддержали законопроект, расширяющий перечень организаций, попадающих под действие требований областного закона о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства. К ним относятся, например, хозяйственные общества, акции которых находятся в собственности области или муниципальных образований. В результате внесённых изменений органы, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, будут контролировать все организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления.

Единогласное решение принял комитет по проекту закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области». Депутаты, курирующие социальную сферу, поддержали инициативу исполнительной власти об увеличении размера единовременных выплат медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в медицинские организации области. Сумма подъёмных врачам и медсёстрам не пересматривалась с 2012 года, а фельдшеры скорой медицинской помощи и врачебных амбулаторий совсем не получали такую меру поддержки. Проектом закона предлагается единовременно выплачивать фельдшерам 100 тысяч рублей, врачам стационаров – 150 тысяч рублей вместо 70 тысяч, врачам поликлиник и отделений семейной практики увеличить выплату с 100 до 300 тысяч, специалистам со средним медицинским образованием выплачивать 50 тысяч рублей.

«Прибавка медикам в три раза – это просто здорово, - прокомментировал законопроект председатель парламентского комитета Виктор Антонов. – Конечно, это очень кстати. Много ребят учатся в медицинских вузах. Сейчас ординаторы приехали в наш регион помогать бороться с коронавирусом. Молодые специалисты присматриваются к нашим учреждениям здравоохранения, к условиям работы, и нам есть чем их заманить к себе».

Поддержку членов социального комитета также получил проект закона «О приёмной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области», которым в регионе вводится новая форма жизнеустройства и социальной поддержки людей старшего поколения и инвалидов.

«Фактически такие приёмные семьи существуют и сейчас – соседи, знакомые или просто неравнодушные люди помогают старикам, честно и по-доброму ухаживают за ними, причём делают это абсолютно бесплатно. Поэтому надо пробовать и смотреть, как получится, контролировать», - высказался в поддержку инициативы Виктор Антонов. Парламентарий отметил, что представленный законопроект хорошо проработан, но, возможно, основываясь уже на практике создания подобных приёмных семей, в документ будет необходимо вносить коррективы и дополнения.

Обобщая итоги заседания, Виктор Антонов назвал вопросы повестки «очень нужными, своевременными и правильными».