Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Статистика представлена за период с 1 по 7 апреля 2020 года.
Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах с 1 по 7 апреля.
Губернатор занял 13-е место, количество упоминаний Михаила Ведерникова составило 574. Неделей ранее глава региона занимал 21-е место.
Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (8720 упоминаний), второе место - мэр Московской области Андрей Воробьёв (2182 упоминания), третье место – врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский (138 упоминаний).