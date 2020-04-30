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Общество

Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Статистика представлена за период с 1 по 7 апреля 2020 года.

Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах с 1 по 7 апреля.

Губернатор занял 13-е место, количество упоминаний Михаила Ведерникова составило 574. Неделей ранее глава региона занимал 21-е место.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (8720 упоминаний), второе место - мэр Московской области Андрей Воробьёв (2182 упоминания), третье место – врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский (138 упоминаний).

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