«Такой пустяк не мог помешать нам пожениться» - как псковская пара играла свадьбу на карантине

16:07, 29 апреля 2020, ПАИ

Есть всё-таки вещи, перед которыми пандемия бессильна, и в их число входит любовь. Молодожёны Артём и Ангелина Саблины из Пскова свадьбу планировали с начала года, дату выбирали специально – весна, неделя после Пасхи и день рождения мамы жениха – 25 апреля. И тут наступил карантин! Но переносить свадьбу даже не думали.

«Такой пустяк не мог помешать нам пожениться», - считает Ангелина Саблина. Счастливые и бесстрашные молодожёны рассказали корреспонденту Псковского агентства информации о первом воздушном поцелуе в загсе, свадебных масках, сшитых на заказ, и фотосессии по дороге домой.

Первый супружеский воздушный поцелуй

Пустой город, бракосочетание в масках, отсутствие гостей, ни одной фотографии из нового белоснежного загса, никаких брызг шампанского, лепестков роз на крыльце и уж тем более пышного банкета. По описанию больше похоже на страшный сон невесты. Но не в нашем случае. Артём и Ангелина Саблины считают, что их свадьба получилась даже с изюминкой и полностью вписалась в стиль жизни пары.

Конечно, невеста опасалась, что церемония пройдёт сухо в каком-нибудь «кабинетике», где им быстро выдадут свидетельство и выпроводят. «Но всё было очень мило и трогательно, хоть и без гостей, родителей и свидетелей. Музыка, речь регистратора, первый супружеский воздушный поцелуй, первый совместный документ. Регистрация была чудесной!», - рассказала Ангелина.

С бракосочетания у молодожёнов всего несколько фотографий на телефон. Карантин оставил пару без кадров в шикарном отремонтированном Дворце бракосочетания. По новым антикоронавирусным правилам в зале регистрации находились только жених и невеста: вход воспрещен не то чтобы фотографу, но даже родителям.

«А после загса отправились домой, попутно фотографируясь. Никакого шампанского и поездок по городу», - отметила новоиспеченная супруга. Праздничный банкет с друзьями отложили до более спокойного времени, свадьбу тихо отпраздновали в кругу семьи дома.

Фотосессия с социальной дистанцией

От прогулочной фотосессии пара всё-таки не отказалась. Фотографировались по дороге домой на улицах города: праздное гуляние в Псковской области запрещено, а парки и набережные закрыты. Для такой экспресс-фотосессии найти специалиста было непросто: многие фотографы отказали из-за «глубокой самоизоляции».

«Карантин ввёл свои правила в фотосессию: соблюдение дистанции между фотографом и молодожёнами и наличие средств индивидуальной защиты. И, естественно, все были без признаков ОРВИ и повышенной температуры», - подчеркнула Ангелина.

К счастью, фотограф разрешила супругам снять маски, чтобы свадебный поцелуй всё-таки остался в истории семьи. Хотя фотографии в масках получились очень даже интересными и эпатажными. Пары, которые перенесли день регистрации, вряд ли смогут похвастаться ещё одной деталью свадебного костюма.

Свадебные маски на заказ

Действительно, пандемия задала вынужденный тренд на маски, эта деталь сегодня даже важнее платья и пиджака, потому что обязательна. Героям публикации маски шили на заказ. С цветом экспериментировать не стали, выбрали классику: белую – для невесты, черную – для жениха.

Ну а что же костюм и платье? Неужели пришлось выбирать наряд из повседневного гардероба? К счастью, жениху костюм успели купить ещё до карантина. А платье невесты – это целая семейная история, которая насчитывает уже 30 лет. Ангелина выходила замуж в мамином свадебном платье.

«Конечно, карантин добавил свою изюминку в торжество, для некоторых это было бы неприемлемо. Но можем сказать честно, этот день стал явно про нас и для нас. И если нас спросят, хотели бы мы всё это повторить точно так же, то без сомнений ответили бы «да», - говорят отважные молодожёны из Пскова, которые доказали, что карантин свадьбе не помеха.