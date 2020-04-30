Хакерским атакам стали чаще подвергаться образовательные ресурсы

07:56, 30 апреля 2020, ПАИ

Хакеры увеличили количество атак на образовательные ресурсы. В течение последнего года их число возросло в 2,5 раза, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Ростелеком-Солар».

Хакеры стали чаще «атаковать» электронные дневники и сайты с проверочными работами - количество атак выросло на 153%. Специалисты считают, что делать это могли сами ученики. Создавая чрезмерную нагрузку на сетевой канал или систему в целом, можно полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс.

В марте количество хакерских атак увеличилось, по сравнению с февралём, почти в четыре раза. Такой рост связали с активностью школьников, которые стараются использовать возможности, чтобы не продолжать онлайн-обучение. При этом эксперты уверены, что снижение хакерских атак ожидается летом, когда многие уйдут на каникулы и в отпуск.