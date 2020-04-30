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Общество

Организация в Островском районе не выплачивала сотрудникам зарплату

В Островском районе организация не выплачивала сотрудникам зарплату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой была организована проверка по обращениям работников ООО «Аграрник». Было установлено, что пять сотрудников не получили зарплату за февраль 2020 года. Сумма долга составила более 40 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд заявления с требованием взыскать невыплаченную зарплату. Требования прокуратуры были удовлетворены, долг по зарплате погашен в полном объёме.

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