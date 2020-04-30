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Общество

Молодёжный парламент подготовил для псковичей тест по военной истории

Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов подготовил для всех жителей Псковской области тест, посвящённый истории Псковской области в период Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного парламента.

Тест будет доступен с 12:00 до 18:00 на сайте большая-история.псков.рф.

Ровно 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Официальным символом победы стал штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. «В этот день мы предлагаем отдать дань памяти нашим землякам, которые воевали за Родину», - отметили члены парламента.

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