Носить маски в автобусах и не гулять по городу просит псковичей Елена Полонская

11:46, 30 апреля 2020, ПАИ

Носить маски в автобусах и магазинах просит псковичей глава Пскова Елена Полонская. С таким призывом она обратилась к горожанами в эфире ПАИ-live 30 апреля.

«Я понимаю, что трудно находиться дома, когда на улице солнце, но я очень прошу до 15 мая не посещать ни скверов, ни стадионов, ни набережных, минимизировать проезд в автобусах и посещение магазинов, но зато можно заниматься физкультурой на воздухе. Ещё очень прошу носить маски! Особенно в транспорте», - попросила глава города.

Елена Полонская также добавила, что, по её наблюдениям, количество людей, которые пользуются масками в автобусах, возросло. «Я на 14-м автобусе проехала от Любятово до Рокоссовского, всего процентов десять пассажиров были без масок. Причём многие пользуются масками, которые сделали сами, то есть люди осознанно и ответственно подходят к этому вопросу», - подчеркнула глава Пскова.

Елена Полонская поделилась также мнением относительно того, что не доверяет индексу самоизоляции Яндекса и предпочитает делать выводы из личных разговоров с псковичами. «Из общения с людьми могу сказать, что они ответственно относятся к самоизоляции, но есть, конечно, те, кто вынужден посещать рабочие места. Однако в большей степени люди находятся дома, а многие семьями уехали на дачи», - отметила глава города.

Она также добавила, что администрацию города ежедневно информируют о нарушениях со стороны недобросовестных предпринимателей, которые работают даже в таких условиях, а также о подростках, которые собираются на улице, нарушая самоизоляцию. «На такие случаи мы своевременно реагируем», - подчеркнула Елена Полонская.