Стоматология в Псковской области вошла в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

12:47, 30 апреля 2020, ПАИ

Стоматологические клиники смогут воспользоваться региональными мерами поддержки и платить налог по минимальной ставке. Соответствующий закон принят на 44-й сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Решение о включении стоматологической практики в перечень видов деятельности, для которых установлены минимальные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения¸ стало реакцией депутатского корпуса и исполнительной власти на коллективное обращение стоматологов, которое было рассмотрено на заседании созданной в региональном парламенте рабочей группы.

Указом губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» была приостановлена деятельность частных и государственных стоматологических клиник, за исключением экстренной и неотложной помощи. В связи с этим объёмы оказываемой населению стоматологической помощи уменьшились на 90-95 процентов. Вернуться к привычной работе стоматологи не смогут до снятия ограничительных мер.

Наряду с другими пострадавшими отраслями применять льготную ставку налогообложения стоматологические клиники смогут с 1 января 2020 года. Прогнозная сумма недопоступления налога от введения дополнительной меры поддержки в областной и местные бюджеты составит около 9,9 млн рублей.

Ранее федеральное правительство своим постановлением внесло стоматологическую практику в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.