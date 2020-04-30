Александр Котов: Мы работаем на перспективу

14:48, 30 апреля 2020, ПАИ

На 44-й сессии сегодня, 30 апреля, депутаты Псковского областного Собрания депутатов рассмотрели пакет законопроектов, который направлен на оказание помощи малому и среднему предпринимательству по отдельным отраслям экономики.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги сессии, отметил оперативную работу губернатора области Михаила Ведерникова, который быстро откликается на возникающие проблемы.

«Мы работаем в условиях ограниченного финансирования, и те меры поддержки – либо прямые выплаты из областного бюджета, либо в перспективе - недополученные доходы. Сложная ситуация закончится, и мы вернемся к обычной жизни, нам придется финансировать содержание школ, больниц, детских садов, платить зарплату, мы не можем не думать об этом сейчас. Справиться самостоятельно со всеми проблемами мы не сможем без помощи федерального бюджета, такую помощь мы сейчас ожидаем», - отметил Александр Котов.

Спикер псковского парламента подчеркнул, что регион рассчитывает, что помощь будет оказываться тем субъектам, которые испытывают финансовые затруднения, и выразил готовность при необходимости принимать дополнительные меры.

Также председатель Псковского областного Собрания депутатов рассказал, что сегодня приняты изменения в закон о бюджете на текущий год и плановый период. Существенная сумма добавилась в доходы, увеличились и расходы.

«Это связано с тем, что мы продолжаем реализацию национальных проектов, - пояснил Александр Котов. - Все денежные средства расписаны, и это свидетельствует о том, что мы в течение года будем возвращаться к параметрам бюджета. Надеемся, что дополнительные средства еще поступят – это результат работы губернатора с федеральным правительством и министерствами. Несмотря на тяжелую ситуацию, мы работаем на перспективу, чтобы финансировать все те объекты, которые планировались к строительству или реконструкции в рамках реализации нацпроектов».