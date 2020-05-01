Грета Тунберг пожертвовала сто тысяч долларов для защиты детей от коронавируса

17:01, 30 апреля 2020, ПАИ

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на помощь детям во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

22 апреля Грета Тунберг получила премию 100 тысяч долларов, эти деньги она и передала в фонд.

«Грета Тунберг получила премию Human Act Award 2020 в День Земли, 22 апреля, и награду в размере 100 тысяч долларов, которые она передаст ЮНИСЕФ. Организация Human Act удваивает пожертвования Греты, и общая сумма в 200 тысяч долларов была пожертвована для поддержки текущей работы ЮНИСЕФ по борьбе с коронавирусом», - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.