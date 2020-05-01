Роспотребнадзор ответил, можно ли заразиться коронавирусом через продукты

17:41, 30 апреля 2020, ПАИ

Можно ли человеку заразиться коронавирусом через продукты, ответили в Роспотребнадзоре. Свой ответ ведомство разместило на официальной странице «ВКонтакте».

«Коронавирус не передаётся с продуктами питания, ни одного факта заражения коронавирусом через еду не было зафиксировано», - отметили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус относится к респираторным вирусам, а такие вирусы не передавались никогда через продукты питания. Ягоды, фрукты, овощи, а также мясо, курица или рыба не представляют угрозу, моются и даже варятся и жарятся.