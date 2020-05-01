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Общество

«За каждым орденом стоит подвиг»: псковичка рассказала о своём дедушке, участнике трёх войн

Фото Ольги Нефёдовой

Псковичка рассказала о своем дедушке Николае Нефёдове, который принимал участие в трех войнах. В форме флешмоба в соцсетях проходит эстафета «Псковской правды».

Участниками стали несколько десятков человек. Участие в эстафете могут принять все желающие. Для этого нужно рассказать историю о ветеранах, тружениках тыла, детях войны, поставив хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП.

Подполковник Нефёдов - участник трех воин, имеет 12 правительственных наград. Внучка героя Ольга Нефёдова отметила, что с первой войны за бой, проведенный в 1939 году в Монголии, ветеран получил медаль «За отвагу». «Зимнюю войну» с Финляндией в 1940 году он закончил с орденом Красного Знамени, а Великую Отечественную войну – с пятью орденами и шестью благодарственными письмами Верховного главнокомандующего.

Николай Нефёдов принимал участие в освобождении Смоленска и Вильнюса, в прорыве обороны противника и переходе через границы Восточной Пруссии, а также во взятии Лайсберга, города и крепости Кенигсберг.

Дважды ветеран получал ранения и дважды возвращался в свою часть. Войну он окончил в Берлине. В 1948 году танковый полк из Германии был передислоцирован в Печоры, где Николай Нефёдов остался жить со своей семьей.

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