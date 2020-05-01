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Общество

Рыбаки-любители могут получить право продавать уловы

Право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе могут получить рыбаки-любители. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Росрыболовство.

Ведомство подготовило две концепции, согласно которым любители имеют право продавать уловы. Отмечается, что этот вопрос обсуждался представителями ведомства и регионов России.

«В результате обсуждения все регионы согласились, что данные концепции не могут быть распространены на всей территории России с учетом разных условий и социально-экономической ситуации. Пока возможность реализации данных концепций обсуждается в рамках пилотного проекта в одном из регионов», - отметили в Росрыболовстве.

Отзывы поступили от 65 субъектов России, 50 регионов высказались против.

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