Рыбаки-любители могут получить право продавать уловы

23:47, 30 апреля 2020, ПАИ

Право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе могут получить рыбаки-любители. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Росрыболовство.

Ведомство подготовило две концепции, согласно которым любители имеют право продавать уловы. Отмечается, что этот вопрос обсуждался представителями ведомства и регионов России.

«В результате обсуждения все регионы согласились, что данные концепции не могут быть распространены на всей территории России с учетом разных условий и социально-экономической ситуации. Пока возможность реализации данных концепций обсуждается в рамках пилотного проекта в одном из регионов», - отметили в Росрыболовстве.

Отзывы поступили от 65 субъектов России, 50 регионов высказались против.