Псковские автомобилисты не смогут проехать по улице Гагарина до 9 мая

13:01, 01 мая 2020, ПАИ

Псковские автомобилисты не смогут проехать по улице Гагарина до 9 мая. С восьми утра 1 мая до полуночи 8 мая часть улицы закроют для проведения ремонтных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На ремонт будет закрыт участок от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта. Проехать по этому участку смогут только городские автобусы. В качестве объезда определены Октябрьский проспект и улица Вокзальная.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.