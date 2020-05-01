Первомайский онлайн-марафон начался по инициативе России

10:21, 01 мая 2020, ПАИ

Впервые за 125 лет праздник Весны и Труда проведут онлайн. Решение приняли профсоюзные центры Европы, Азии, Африки и Америки, которые не могут выйти на улицу из-за пандемии, пишет RT.

Россия выступила инициатором первомайского интернет-марафона. Мероприятие будет длиться 12 часов. Акцию поддержала Международная конфедерация профсоюзов, объединяющая 270 млн человек в 250 странах мира.

Трансляция марафона началась 1 мая в 10:00. 1 мая в 12:00 будет доступна трансляция концерта.