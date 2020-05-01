1 мая 1945 года: Рейхстаг наш, самоубийство Геббельса, салют в Москве

11:01, 01 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле-мае 1945 года.

Рейхстаг наш

«1 мая, когда на Красной площади в Москве состоялся военный парад, бои в Берлине достигли своего высшего напряжения. Непрерывно, во всю свою мощь гудела наша артиллерия. Сотни самолетов весь день не слезали с неба, и центральные районы Берлина, еще находившиеся во вражеских руках, трепетали от разрывов и утопали в пороховом дыму. Этим последним титаническим напором армий двух соединений (частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов) участь Берлина была решена», - передавал из Берлина писатель и журналист Борис Полевой в газету «Правда».

Уничтожение противника осуществлялось по частям. Каждую улицу и каждый дом брали штурмом. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных коммуникационных сооружениях и ходах сообщения. Части 3-й ударной армии (генерал-лейтенант Василий Кузнецов) 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза Георгий Жуков), наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й гвардейской армии (генерал-полковник Василий Чуйков), наступавшими с юга.

К концу дня 1 мая гитлеровцы, находившиеся в рейхстаге в количестве около 1500 человек, не выдержав борьбы, сдались. Только отдельные группы фашистов, засевшие в разных отсеках подвалов рейхстага, продолжали сопротивляться до утра 2 мая.

Комендантом рейхстага был назначен командир полка 150-й стрелковой дивизии полковник Федор Матвеевич Зинченко.

За день боев в Берлине уничтожено свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров, сообщало Совинформбюро.

Самоубийство Геббельса и выступление Деница

Йозеф Геббельс и его жена Магда покончили с собой, отравив синильной кислотой шестерых своих детей. Ближайший друг и советник Адольфа Гитлера, шеф нацистской пропаганды, идеолог и «рупор» фашистов прожил на земле всего 48 лет (1897–1945), но этого было достаточно, чтобы покрыть себя неувядаемой черной славой.

Гросс-адмирал Дениц, выступая по радио, сообщил, что «Гитлер погиб, как герой, в Берлине» и объявил: «Фюрер назначил меня своим преемником. В тяжелый для судьбы Германии час с сознанием лежащей на мне ответственности я принимаю на себя обязанности главы правительства. Моей первейшей задачей является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели продолжаются военные действия. Пока при выполнении этой задачи встречаются препятствия со стороны англичан и американцев, мы вынуждены защищаться также от них…»

Салют в честь 1 мая и двух крупных побед на фронте

1 мая 1945 года в Москве и столицах союзных республик согласно приказу Верховного главнокомандуюшего Сталина прозвучал салют «в честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, и в ознаменование международного праздника трудящихся». В столице были произведены еще два салюта - в 22:00 в честь взятия важных узлов обороны немцев войсками 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского, и в 23:00 по случаю овладения Бранденбургом войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова.

«Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Бранденбург - центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Одновременно северо-западнее Берлина войска фронта, продолжая наступление, с боями заняли город Линдов и 7 крупных населённых пунктов. В Берлине войска фронта очистили от противника городские районы Шарлоттенбург, Шенеберг и в центральной части города заняли более 100 кварталов. Накануне войска фронта взяли в плен более 14 тысяч немецких солдат и офицеров», - сообщала сводка Совинформбюро. Бранденбург - крупный промышленный центр. В нем имеются автомобильные, машиностроительные, химические заводы и судостроительные верфи, отмечалось в сообщении.

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, 1 мая овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везен-Берг - важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, а также заняли 14 крупных населенных пунктов. Накануне войска фронта взяли в плен 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили 66 самолетов и 100 полевых орудий, отмечалось в сводке.

«В течение 1 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг и заняли 4 населенных пункта», - информирует сводка.

Южнее Берлина наши войска продолжали вести бои по уничтожению остатков окружённой группы немецких войск в лесах восточнее города Лукенвальде. В ходе боев наши войска расчленили противника на две изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их уничтожению, отмечает Совинформбюро.

В приказе Сталина в связи с праздником 1 мая Ленинград, Одесса, Севастополь и Сталинград названы городами-героями.

Советские войска продолжают наступление в Карпатах

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 мая овладели пятью городами - важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат, а также заняли 12 крупных населенных пунктов, сообщает Совинформбюро.

Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город Вышков и 12 крупных населенных пунктов.

По данным сводки, в ночь на 1 мая наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам противника в Свинемюнде. В результате этого удара на территории судоверфей и в порту возникло 14 пожаров, сопровождавшихся взрывами большой силы. (Укрепленная гавань Свинемюнде считалась лучшей в Пруссии на Балтийском побережье, она также служила курортом. Ныне - на территории Польши).

«За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника», - отмечает Совинформбюро.

В СССР проходят собрания в честь 1 мая

В Москве на собрании рабочих механического цеха 1-го Государственного подшипникового завода им. Кагановича выступил фрезеровщик Кашутин. «Мы переживаем, - сказал он, - счастливое время. Наш Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин возвестил о том, что мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии - дело самого ближайшего будущего».

В Ленинграде на митинге коллектива завода имени Карла Маркса горячую и взволнованную речь произнес стахановец тов. Мышкин. «В первомайском приказе товарищ Сталин назвал Ленинград городом-героем. Читая сталинские слова, вспоминаешь все то, что мы пережили за эти годы. Мы жили и боролись, не щадя своих сил, думая лишь о победе. Великий Сталин провел нас сквозь все невзгоды и испытания к нынешним радостным дням. В течение всей войны я выполнял задание на двести процентов. Теперь буду работать еще лучше. Пусть это будет моим салютом нашим воинам-победителям», - цитирует рабочего Совинформбюро.

В Киеве на митинге рабочих Киевской ТЭЦ выступил котельщик товарищ Команышко: «Немецко-фашистские захватчики, - заявил он, - разрушили энергетическое хозяйство столицы Советской Украины. Мы приложим все усилия, чтобы быстрее залечить раны, нанесенные гитлеровцами славному городу Киеву».

В Баку на митинге рабочих 13 промысла треста «Лениннефть» выступил нефтяник Алиев. «Друзья, над Берлином реет наше знамя победы. Дни гитлеровской Германии сочтены. Нас, тружеников тыла, товарищ Сталин призвал упорным и неутомимым трудом умножать всестороннюю помощь фронту. Мы дали сверх апрельского плана 11 тысяч тонн нефти. Будем работать ещё лучше. Дадим фронту и стране ещё больше горючего», - излагает выступление нефтяника Совинформбюро.

На колхозных полях Дона днём и ночью кипит работа. «Нашему району немцы нанесли тяжёлые раны, - сказал бригадир сельскохозяйственной артели Сельмаш Пеклинского района т. Заруба. - Мы возродили колхозы и заново отстроили станицы. Наш колхоз 25 апреля выполнил план сева ранних колосовых. Мы продолжаем сеять сверх плана». Об этом сообщало Совинформбюро.

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А.В.