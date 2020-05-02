Управляющий Псковским отделением Сбербанка присоединилась к эстафете воспоминаний о родственниках-ветеранах

14:30, 02 мая 2020, ПАИ

Управляющий Псковским отделением ПАО «Сбербанк России» Анна Тарасенко присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды». Историю своего дяди, погибшего в годы Великой Отечественной войны, она рассказала на своей странице в Facebook.

Её родственник, старший лейтенант Александр Фёдорович Петров, был командиром батареи 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии. Он оборонял Ленинград и погиб в бою недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года.

По словам Анны Тарасенко, несколько лет назад её семья смогла найти место захоронения дяди. «В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны, и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», – отметила Анна Тарасенко.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО «Сбербанк» и ПАО «Ростелеком».