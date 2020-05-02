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Общество

Десять псковских проектов выиграли гранты Росмолодежи

Десять проектов из Псковской области оказались в числе победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодежи. Среди них четыре проекта физических лиц и шесть проектов Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Псковские проекты физлиц выиграли гранты на общую сумму 4 млн 800 тысяч рублей, проекты ПсковГУ – на 10 млн 900 тысяч рублей.

В опорном вузе Псковской области подчеркнули, что для ПсковГУ такое количество проектов, признанных Росмолодёжью – рекордное. По сравнению с прошлым годом сумма грантов выросла на 573%.

Кроме того, ПсковГУ занял 2 место по количеству проектов-победителей по Северо-Западному федеральному округу.

Победителями стали проекты ПсковГУ различных направлений – от студотрядов до молодёжных медиа. Это образовательный интенсив «Семья и психология», Форум студенческих объединений СЗФО, распределительный центр развития надпрофессиональных навыков «Skills-Hub», образовательный центр «ОСОзнание», студия самозаписи онлайн-курсов «О2 – Открытое Обучение» и комплекс по поддержке и развитию студенческих отрядов Псковской области «ТрудКрут60».

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