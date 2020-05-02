Гедиминас Таранда: 1 мая весь мир узнал, что советские воины принесли Знамя Победы с Псковской земли

15:24, 02 мая 2020, ПАИ

Руководитель «Имперского русского балета», заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда опубликовал видеозапись, в котором напомнил о водружении Знамени Победы над Рейхстагом.

«Вечером 30 апреля 1945 года наши войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. И 1 мая весь мир узнал, что наши отцы, деды и прадеды принесли это знамя с Псковской земли из Идрицы. Фашизм побежден!» - сказал Гедиминас Таранда в видеоролике.

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почётные наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии. 28 февраля 2019 года дату празднования водружения флага Идрицкой дивизии над рейхстагом узаконили депутаты Псковского областного Собрания.