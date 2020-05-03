Поучаствовать в акции «Вальс Победы» в этом году можно онлайн

19:21, 03 мая 2020, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать во флешмобе «Вальс Победы». Как сообщает информационный центр «Музея Победы» в Москве, присоединиться к акции могут желающие из разных уголков России и даже других стран.

Станцевать «Вальс Победы» участники флешмоба могут дома, а затем выставить видеозапись с танцем в своих соцсетях.

«Мы ожидаем, что к нам присоединится не менее полутора тысяч человек со всей России и даже из других стран», - отмечают в музее.

Акция стартовала 30 апреля с вальса, исполненного на фоне трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

Для участия в флешмобе нужно записать видео танца под песню «Майский вальс» длительностью 60 секунд и опубликовать его на своей странице в соцсетях «ВКонтакте», Instagram или «Одноклассники». К посту надо добавить хештеги #МузейПобедыПриглашаетнаВальс #ВальсПобеды75 #МайскийВальс #МузейПобеды #НашВыборПобеда и отметить аккаунт @muzeypobedy. Акция продлится до 20 мая.