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Общество

Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино

В этой траншее ранее обнаружили останки солдат. Фото: Владимир Бумаков.

В деревне Заситино Себежского района поисковики отряда «Забытый батальон» и другие добровольцы благоустроили территорию рядом с братским воинским захоронением. Об этом рассказал в своём Instagram Владимир Бумаков.

У захоронения восстановили траншею. Ранее поисковики нашли в ней останки советских солдат, защищавших Себежский укрепрайон в июле 1941 года. «Теперь траншея выглядит так же, какой она была 79 лет назад, когда в ней сражались и погибли наши бойцы», – отметил Владимир Бумаков.

На месте гибели воинов появились таблички с именами. Фото: Владимир Бумаков.

На месте гибели красноармейцев Латыпа Гайсина, Хабибуллы Тиммрбулатова, Семёна Каркушко и Семёна Васюнкина установили именные мемориальные таблички.

Фото: Владимир Бумаков.

Себежский поисковик отметил, что в планах отряда – установка мемориальных табличек на местах, где в июле 1941 года героически сражались и погибли в бою бойцы-пограничники Себежского погранотряда.

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