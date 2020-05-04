Цикл видеоэкспозиций «Псковские писатели-фронтовики» представила областная библиотека

10:23, 04 мая 2020, ПАИ

Областная библиотека представила цикл видеоэкспозиций «Псковские писатели-фронтовики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Псковская областная универсальная научная библиотека сохраняет и приумножает культурно-историческую память о тех, кто прошел страшными дорогами военного времени, но выжил и оставил после себя богатейшее литературно-художественное наследие, – это писатели и поэты-фронтовики.

Все они прошли войну и рассказали о ней в своем творчестве. Этим людям был посвящен цикл видеоэкспозиций.