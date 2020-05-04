4 мая 1945 года: подписан акт о капитуляции всех германских вооружённых сил

11:19, 04 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

Акт о капитуляции всех германских вооруженных сил

В этот день 75 лет назад был подписан акт о капитуляции всех германских вооруженных сил в северо-западной Германии, Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании; капитуляцию принял фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери.

Летчики 51-го минно-торпедного полка потопили линкор «Шлезиен» на рейде немецкой военно-морской базы Свинемюнде. «Решающий удар по линкору нанесли экипажи командиров звеньев В. А. Астукевича, А. Г. Горбушкина и летчика И. А. Ермышкина, - вспоминал комполка И. Орленко. - В результате атаки на линкоре возникло несколько больших и малых очагов пожара, и он затонул. На мелководье корабль сел на грунт. Боевая рубка и палуба корабля оставались на поверхности и представляли из себя груду металлического лома. Носовая башня главного калибра была сбита, стволы ее орудий валялись на палубе. Средняя часть линкора выгорела. Кроме линкора «Шлезиен» были потоплены вспомогательный крейсер «Орион», шесть транспортов общим водоизмещением в 29 000 тонн, два эскадренных миноносца, два тральщика и сторожевой корабль».

Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбурга, с боем заняли города Бельциг, Косвиг и взяли в плен 23 700 солдат и офицеров противника.

3-я и 5-я гвардейские армии, 13-я армия, 3-я и 4-я гвардейские танковые армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые, 1-й гвардейский кавалерийский корпуса 1-го Украинского фронта перегруппировывались на пражское направление.

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Севернее Штеттина советские части переправились через пролив и захватили плацдарм на острове Воллин. «Немцы, стремясь отбросить наши подразделения, предприняли одиннадцать контратак, - сообщало Совинформбюро. - Севернее города Виттенберге гитлеровцы, отступая под ударами наших войск, взрывают мосты и устраивают завалы на дорогах. Советские пехотинцы стремительно продвигаются вперед, громя колонны войск и гарнизоны опорных пунктов противника». Командующий фронтом Рокоссовский отметил в воспоминаниях: «4 мая вышли на разграничительную линию с союзниками и войска 70-й, 49-й армий, 8-го механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов дошли до Эльбы».

По данным Совинформбюро за 4 мая, на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.

«Сопротивление германских войск в северо-западной Германии полностью прекратилось, - передает сообщение штаба союзников ТАСС из Лондона. - Генерал Монтгомери сообщил генералу Эйзенхауэру, что все германские войска, находящиеся в Голландии, северо-западной Германии, в Дании, на острове Гельголанд и Фризских островах, капитулировали перед 21-й группировкой союзников.

Найдено тело Гитлера

Красноармеец И. Д. Чураков обнаружил тела Гитлера и Евы Браун, но почему-то четыре дня они пролежали без освидетельствования. Лишь 8 мая они были доставлены в берлинский морг, и личный стоматолог Гитлера и Евы опознал их по зубам, правда, с некоторыми оговорками. Поскольку Сталин никогда публично не говорил о дальнейшей судьбе останков, это породило на Западе всевозможные слухи: тела (или одну голову фюрера) то ли вывезли в Москву, то ли тайно где-то захоронили, то ли Гитлер вовсе сумел сбежать. Лишь накануне 50-летия Победы в Москве был опубликован «окончательный рапорт» о смерти фюрера. Полусгоревшее тело фюрера было захоронено (без челюстей, взятых для опознания) возле Магдебурга.

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.