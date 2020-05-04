Псковичей приглашают принять участие в викторине «Улицы города Пскова, названные в честь героев Великой Отечественной войны»
В Пскове проходит викторина «Улицы города Пскова, названные в честь героев Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке-центре общения и информации имени Григорьева.
В викторине, посвященной 75-летию Великой Победы, могут принять участие все желающие. С 4 по 10 мая необходимо ответить на 20 вопросов. Найти ответы на вопросы можно на сайте. Готовые ответы необходимо отправить по электронному адресу: bco@bibliopskov.ru. Правильно ответившие участники получат электронный диплом победителя, а остальные – электронный сертификат участника.
Итоги будут подведены 11-12 мая.
Список вопросов:
1. В честь кого названа улица Авиаторов?
2. Чем прославился Семен Байков (1914-1941), в честь которого названа одна из улиц на Завеличье?
3. Какие улицы соединяет улица Дмитрия Богданова на Запсковье?
4. В чью честь было переименовано в 1965 году Любятовское шоссе?
5. Чем прославился Александр Волков (1916-1944), в честь которого в 1965 году была переименована Лесная улица?
6. Чье имя получило в 1998 году бывшее Палкинское шоссе, являющееся продолжением ул. Народной на Завеличье?
7. В каком году получила имя Александра Германа (1915-1943) вновь застроенная улица в Завокзальном районе?
8. В честь кого была переименована в 1964 году бывшая 5-я Лунинская улица?
9. Чем отличился Иван Головко (1918-?), в честь которого была переименована улица Крутая в 1964 году?
10. На какой улице установлена мемориальная стела в память об освобождении города Пскова в 1944 году?
11. В 1964 году одной из улиц в районе Крестов было присвоено имя Ангелины Золоцевской. Чем она прославилась?
12. В честь какого воинского подразделения, которое при освобождении Пскова понесло ощутимые потери - примерно 800 человек убитыми и ранеными, была названа одна из улиц Запсковья в 1976 году?
13. В 1964 году объединенные Мало-Лопатинский проезд, Луковский проезд и Луковская дорога в Завокзальном районе были наименованы в улицу имени какого героя?
14. Как стала называться в 1998 бывшая улица Дружбы на Завеличье?
15. В честь какого подпольщика названа вновь проложенная на Завеличье магистраль в 1948 году?
16. Чем прославился 1-й батальон 374-го полка под командованием Николая Коротаева (1915-1944), в честь которого переименован Деревенский переулок в 1964 году?
17. В 1965 году Больничная улица на Завеличье была переименована в улицу Малясова. Чем прославился герой?
18. В 1949 году бывший Совхозный переулок переименован в улицу имени героя, который совершил подвиг у деревни Чернушки. Кто это?
19. С 1965 года бывший Кривой переулок в Завокзальном районе носит имя героя, который бросился под гусеницы танка с двумя противотанковыми гранатами, остановив «Тигр» ценой собственной жизни. В честь кого названа улица?
20. В июле 1944 года 374-й полк 128-й стрелковой дивизии под его командованием первым ворвался в Псков и форсировал реку Великую. С 1997 года новая улица на Завеличье названа его именем. А ещё он - почетный гражданин г. Пскова. Кто это?