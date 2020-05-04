Инсталляции Музея Победы ПсковГУ участвуют в конкурсе «Моя Победа»

15:20, 04 мая 2020, ПАИ

Инсталляции Музея Победы ПсковГУ размещены на виртуальной выставке главного военно-исторического музея России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Несколько инсталляций стали участниками конкурса «Моя Победа» и опубликованы на виртуальной выставке по тематике Великой Отечественной войны. Участников – свыше 400 по всей стране. Этап отбора прошли более 200 работ. Голосование будет проходить до 9 мая, после чего работы оценит профессиональное жюри, определив победителей в номинациях.

На конкурс ПсковГУ представил работы в двух номинациях. Проголосовать за работы можно по ссылкам:

«После боя»

«На привале»

«Мы гордимся»

«Письма с фронта»

Конкурс проводится в целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне, ее деталях и значимых событиях.