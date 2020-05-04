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Общество

Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции

В видеоинструкции рассказали, как принять участие в виртуальном Бессмертном полку. Стать частью масштабного проекта может каждый желающий.

Принять участие в онлайн-шествии можно, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на сайт или в приложения «ВКонтакте», «Одноклассники», заполнить анкету и загрузить фото своего героя.

Трансляция шествия будет доступна 9 мая на медиаэкранах России, на онлайн-платформах, а также на портале.

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