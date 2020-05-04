Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто занимается благоустройством воинских захоронений

19:31, 04 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимает участие в благоустройстве воинских захоронений. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Одно из наиболее важных направлений подготовки к 75-летию Победы – приведение в порядок воинских захоронений, братских могил и памятников погибшим защитникам Отечества», – уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что работа ведётся комплексно усилиями органов местного самоуправления, волонтёров, организаций, ответственных граждан и предприятий.

«Благодарю всех, кто внёс свой вклад в сохранение памяти героев Великой Отечественной войны», – добавил Михаил Ведерников, отдельно выделив проект «Нет забытых обелисков», по которому будет выстроена система шефств над всеми захоронениями. 10 муниципалитетов уже вошли в перечень пилотных районов.

«Основные мероприятия должны быть завершены к Дню Победы», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проводится работа по реконструкции воинских захоронений. Губернатор также призывал не останавливать работу.