В Пскове появился новый сервис доставки еды из ресторанов

19:43, 04 мая 2020, ПАИ

Новый сервис доставки еды из ресторанов появился в Пскове. По словам местных жителей, он появился совсем недавно и работает только для одного района.

Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club осуществляет доставку только по Завеличью. По предварительным данным, доставка есть не по всем адресам Завеличья. Заказать еду псковичи могут пока только из ресторана McDonald’s. Время доставки варьируется от 25 до 35 минут, доставка бесплатная при определённой сумме заказа.

Псковичи, оставившие отзывы, в целом довольны новым сервисом.