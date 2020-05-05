Псковичка рассказала об участвовавшем в обороне Севастополя прадеде

12:00, 05 мая 2020, ПАИ

Жительница Пскова Мария Фёдорова в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своём прадеде Сергее Гусарове, который принимал участие в обороне Севастополя.

«Родился Сергей Родионович в 1904 году в Пустошкинском районе, – сообщила Мария Фёдорова. – Кадровый офицер. Великую Отечественную войну начал в звании майора, был на учениях в Западной Беларуси. Первый день войны встретил в Минске».

Сергей Гусаров участвовал в обороне Севастополя в 1941-1942 годах. 7 ноября 1941 года он возглавил 3-й Черноморский полк морской пехоты. «По воспоминаниям сослуживцев, Гусаров был подтянутый и волевой командир. Он был строгим, но в то же время обаятельным и общительным человеком. 9 мая 1942 года прославленному командиру 3-го полка морской пехоты были вручены Орден и Почетная грамота Военного Совета Приморской армии», – добавила Мария Фёдорова.

«В начале июня 1942 года началось третье наступление немцев на Севастополь, – продолжила правнучка Сергея Гусарова. – Шли тяжелые бои. Наши войска героически защищали город от наседающих фашистов. 3-й морской полк С. Р. Гусарова неоднократно отмечался в сводках Верховного командования».

«В последние дни обороны Севастополя полк Гусарова нес большие потери. А 29 июня 1942 Сергей Родионович был смертельно ранен», – добавила она.

Последний командир 3-го Черноморского полка морской пехоты, подполковник Сергей Гусаров награжден Орденом Красного Знамени и Орденом Ленина.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».