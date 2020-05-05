Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание трансляций богослужений на неделю

14:04, 05 мая 2020, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре опубликовали расписание видеотрансляций богослужений с 5 апреля по 10 мая. Посмотреть трансляции можно на YouTube-канале Псковской митрополии, на сайте монастыря, а также на сайте Псковского агентства информации.

- 5 мая (вторник) в 18:00 – всенощное бдение;



- 6 мая (среда) в 10:00 – божественная литургия, православный мир чтит память великомученика Георгия Победоносца;

- 9 мая (суббота) в 18:00 – всенощное бдение;



- 10 мая (воскресенье) в 10:00 – божественная литургия (Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном).

С 31 марта и до особого распоряжения Псковская митрополия Русской православной церкви в связи с пандемией коронавируса организовала трансляцию богослужений в интернете. Запрет на посещение храмов прихожанами в Псковской области продлили до 15 мая.