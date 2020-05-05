0
17:11
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
17:00
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:44
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
15:18
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
14:55
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
14:38
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:23
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

В Островском районе 106 приезжих семей находятся на контроле у администрации

За первые дни мая до 4800 транспортных средств, включая транзит, прибыло в Островский район. 106 приезжих семей, а это около 300 человек, находятся на контроле у администрации. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, пик прибытия дачников в район пройден.

Отдельное внимание уделяется населённому пункту Воронцово в Островском районе, где были инфицированы два жителя, одна женщина скончалась.

«У 26 контактных человек взяли мазки, они на самоизоляции до 11 мая. По 22 людям предварительно отрицательные тесты.  Ежедневно обзваниваем находящихся на изоляции», - рассказал Дмитрий Быстров.

Также  Воронцовская волость включена в план дезинфекционной обработки.

«Там нет многоквартирных домов, поэтому исключаем обработку подъездов. Дорога в населённом пункте пока не обрабатывалась, так как там грунтовка», - заметил глава района.

Пожилые люди по заявкам обеспечиваются доставкой продуктов на дом, одна заявка уже есть из Воронцово. Как заметил глава района, ужесточения существующих мер в Воронцово, Острове и всём районе пока не требуется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области планируется развернуть ещё 300 коек для больных коронавирусом В Псковской области разрешат работать магазинам одежды на первых этажах домов Александр Нестерук назвал условия работы стоматологических клиник в Псковской области В Псковской области разрешили ходить на кладбища «Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области В Островском районе 106 приезжих семей находятся на контроле у администрации В Островской больнице на изоляции в закрытом отделении остаются восемь человек Михаил Ведерников поручил проверить информацию, что водители скорых не обеспечены средствами защиты Почти 400 человек не пустили в Псковскую область на майские праздники Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
05 мая 2020
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
05 мая 2020
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
05 мая 2020
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
05 мая 2020
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
05 мая 2020
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»
05 мая 2020
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»

Идет загрузка...