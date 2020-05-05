В Островском районе 106 приезжих семей находятся на контроле у администрации

15:55, 05 мая 2020, ПАИ

За первые дни мая до 4800 транспортных средств, включая транзит, прибыло в Островский район. 106 приезжих семей, а это около 300 человек, находятся на контроле у администрации. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, пик прибытия дачников в район пройден.

Отдельное внимание уделяется населённому пункту Воронцово в Островском районе, где были инфицированы два жителя, одна женщина скончалась.

«У 26 контактных человек взяли мазки, они на самоизоляции до 11 мая. По 22 людям предварительно отрицательные тесты. Ежедневно обзваниваем находящихся на изоляции», - рассказал Дмитрий Быстров.

Также Воронцовская волость включена в план дезинфекционной обработки.

«Там нет многоквартирных домов, поэтому исключаем обработку подъездов. Дорога в населённом пункте пока не обрабатывалась, так как там грунтовка», - заметил глава района.

Пожилые люди по заявкам обеспечиваются доставкой продуктов на дом, одна заявка уже есть из Воронцово. Как заметил глава района, ужесточения существующих мер в Воронцово, Острове и всём районе пока не требуется.