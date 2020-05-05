В Псковской области разрешили ходить на кладбища
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 обсудил возможность возобновления церковных служб с участием прихожан на прихрамовых территориях.
«Ещё позавчера были уверены, что вреда это не нанесёт. Но вчера увидели колоссальное количество людей, которые не соблюдают дистанции, без масок, сидят на скамейках», - заметил Михаил Ведерников.
Также он напомнил, что в Пушкиногорском монастыре велась служба в церкви, несмотря на запрет.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон также заметил, что митрополия временно попросила паломников не приезжать в псковские обители, в храмах богослужения проводят без прихожан. И рассказал, что в Дно один из чтецов контактировал с заражённым.
Так как в области не все соблюдают запреты, губернатор предложил не проводить службы с участием верующих. Но разрешил посещать кладбища, так как возражений со стороны руководителя Роспотребнадзора Александра Нестерука не поступало.
«Но прошу - соблюдайте предписанные меры. Если будем видеть нарушения, придётся вернуться к ограничительным мерам», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Также до 12 мая продолжается запрет на посещение парков.