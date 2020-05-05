В Псковской области разрешили ходить на кладбища

16:34, 05 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 обсудил возможность возобновления церковных служб с участием прихожан на прихрамовых территориях.

«Ещё позавчера были уверены, что вреда это не нанесёт. Но вчера увидели колоссальное количество людей, которые не соблюдают дистанции, без масок, сидят на скамейках», - заметил Михаил Ведерников.

Также он напомнил, что в Пушкиногорском монастыре велась служба в церкви, несмотря на запрет.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон также заметил, что митрополия временно попросила паломников не приезжать в псковские обители, в храмах богослужения проводят без прихожан. И рассказал, что в Дно один из чтецов контактировал с заражённым.

Так как в области не все соблюдают запреты, губернатор предложил не проводить службы с участием верующих. Но разрешил посещать кладбища, так как возражений со стороны руководителя Роспотребнадзора Александра Нестерука не поступало.

«Но прошу - соблюдайте предписанные меры. Если будем видеть нарушения, придётся вернуться к ограничительным мерам», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также до 12 мая продолжается запрет на посещение парков.