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Общество

Губернатор рассказал, когда в Псков может вернуться нормальная жизнь с работающими магазинами и малым бизнесом

Если к 5 мая в области будет разворачиваться прогнозируемый сценарий развития коронавирусной инфекции, то уже с 6 мая начнётся снятие первых ограничений. Но прогнозируемый сценарий возможен лишь при соблюдении псковичами режима самоизоляции, сказал Михаил Ведерников в своём видеоответе на вопросы жителей в Instagram. 

Если к 5 мая в области будет разворачиваться прогнозируемый сценарий по развитию коронавирусной инфекции, то уже с 6 мая начнется снятие первых ограничений. Фото: Дарья Хваткова.

«Мы достаточно ровно прошли первую волну, у нас не было взрывов по экспоненте, не было крупных очагов. Достаточно уверенно прошли вторую волну, было зафиксировано пять очагов, все они были оперативно локализованы, в настоящий момент три очага полностью погашены. И самое главное испытание, конечно, у нас будет в период с 1 по 5 мая, когда мы увидим и почувствуем масштабы третьей волны. Здесь самое главное, чтобы все подошли к этому ответственно, сохраняли режим самоизоляции, минимизировали социальные контакты», – сказал губернатор.

По словам главы региона, если к 5 мая в Псковской области будет прогнозируемая динамика развития коронавирусной инфекции, то уже с 6 мая власти могут разрешить верующим принимать участие в богослужениях на прихрамовых территориях, откроют кладбища для посещения, разрешат работу индивидуальных предпринимателей, малого и среднего предпринимательства и тем, у кого магазины находятся в отдельно стоящих зданиях или в небольших торговых центрах. «Конечно, дополнительные ограничительные меры придётся соблюдать, но у нас есть все шансы, чтобы после 5 мая возвращаться к нормальной жизни, по которой мы все так уже соскучились», – заметил Михаил Ведерников.

Также губернатор рассказал в своём видеообращении, почему посетителей магазина без масок штрафуют, а продавцов – нет, можно ли приехать в Псковскую область посадить картошку и когда будет закончен ремонт улицы Фабрициуса и Рижского проспекта.

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