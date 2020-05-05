В Псковской области разрешат работать магазинам одежды на первых этажах домов

16:51, 05 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 попросил рассмотреть возможность открытия отдельно стоящих магазинов одежды.

«Отдельно стоящих у нас практически нет, их единицы, - заметил руководитель Роспотребнадзора Александр Нестерук, и предложил разрешиить работать магазинам, которые имеют изолированные входы и расположены на первых этажах зданий.

По словам руководителя Роспотребнадзора, работать магазины смогут при условии наличия у людей масок и перчаток. А вещи, которые побывали в руках клиента, должны обрабатываться парогенераторами.

Михаил Ведерников указал на то, что торговые центры должны быть исключены. «Если начнем фиксировать нарушения, вернём всё назад», - подчеркнул он.

На совещании прозвучало предложение о том, чтобы на входе в магазины одежды были организованы предупредительные объявления, что нельзя посещать из без масок и перчаток. Также было предложено запретить примерку вещей в магазинах и увеличить срок возврата товаров с 14 до 21 дня.

Соответствующие изменения губернатор внесёт в указ сегодня, 5 мая.

Также губернатор разрешил посещать кладбища, но сохранил запрет на проведение церковных служб с прихожанами.