«Бомбу для Пушкина» покажет телеканал «Россия – Культура» в 21:10

19:53, 05 мая 2020, ПАИ

Авторский фильм Виталия Максимова «Бомба для Пушкина» покажет телеканал «Россия – Культура» 5 мая в 21:10, сообщили Псковскому агентству информации в информационной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Документальный фильм посвящён псковским пушкинским местам в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь пойдёт о подвиге бойцов Красной армии, которые освобождали территорию Пушкиногорского района и музея-заповедника летом 1944 года, а также проводили работы по разминированию могилы поэта в Свято-Успенском Святогорском монастыре.

В съёмках фильма принимали участие сотрудники «Михайловского» – директор музея Георгий Василевич и руководитель отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев.