«Я всегда буду тобой гордиться»: псковичка рассказала о прошедшем три войны прадедушке

23:02, 05 мая 2020, ПАИ

Псковичка Анна Никифорова в социальной сети «ВКонтакте» в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своём прадедушке Александре Васильеве, прошедшем Советско-финскую, Советско-японскую и Великую Отечественную войны.

«Мой прадедушка Александр Васильевич Васильев родился 29 августа 1917 года в деревне Щеголицы Новоуситовской волости Палкинского района. Здесь прошло его детство, юность. В Нижнем Тагиле закончил танковую школу в звании старшего сержанта. Служил в танковых войсках, был несколько раз ранен, получил контузию, но продолжал воевать», – отметила Анна Никифорова.

Александр Васильев награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени.

«После войны он приехал в родную деревню, женился и трудился в родном колхозе. Я всегда буду тобой гордиться!» – добавила Анна Никифорова.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».