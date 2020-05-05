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Общество

Акция псковских городских библиотек к 9 Мая пройдёт в режиме онлайн

Традиционная акция псковских городских библиотек к Дню Победы пройдёт в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Программа 9 Мая:

– 11:00 – в группе «Библиотеки города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте» начнёт работу интерактивная площадка «Наша общая Победа!», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

– 11:00–11:30 – показ видеовоспоминаний псковичей о Великой Отечественной и небольшой фильм, смонтированный библиотекарями из редких архивных фотографий;

– 12:00 – онлайн-викторина по истории Великой Отечественной войны;

– 12:10 – онлайн-марафон воспоминаний о войне с выдержками из книг и писем;

– 13:00 – тематические мастер-классы;

– 13:20 – поздравления с праздником Победы от известных литераторов и жителей региона.

В трансляции будут использованы видеоматериалы из архивов псковских библиотек 2015–2018 годов и подготовленные к 75-й годовщине Победы видео.

В сентябре псковские городские библиотеки откроют такую же интерактивную площадку, посвящённую 75-й годовщине Великой Победы, но уже в режиме офлайн на Октябрьском проспекте напротив историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

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