Акция псковских городских библиотек к 9 Мая пройдёт в режиме онлайн
Традиционная акция псковских городских библиотек к Дню Победы пройдёт в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской библиотеки.
Программа 9 Мая:
– 11:00 – в группе «Библиотеки города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте» начнёт работу интерактивная площадка «Наша общая Победа!», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
– 11:00–11:30 – показ видеовоспоминаний псковичей о Великой Отечественной и небольшой фильм, смонтированный библиотекарями из редких архивных фотографий;
– 12:00 – онлайн-викторина по истории Великой Отечественной войны;
– 12:10 – онлайн-марафон воспоминаний о войне с выдержками из книг и писем;
– 13:00 – тематические мастер-классы;
– 13:20 – поздравления с праздником Победы от известных литераторов и жителей региона.
В трансляции будут использованы видеоматериалы из архивов псковских библиотек 2015–2018 годов и подготовленные к 75-й годовщине Победы видео.
В сентябре псковские городские библиотеки откроют такую же интерактивную площадку, посвящённую 75-й годовщине Великой Победы, но уже в режиме офлайн на Октябрьском проспекте напротив историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.