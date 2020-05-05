Билборды с портретами ветеранов установили в Псковской области

21:54, 05 мая 2020, ПАИ

Билборды с портретами ветеранов установили в Пскове и Печорах в рамках всероссийского фотопроекта «75 правил жизни победителей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.

На билбордах также указаны слова ветеранов, адресованные молодому поколению. Так, участница партизанского движения 92-летняя Вера Щелканова отметила, что очень важно хранить память о людях, которые защищали Родину.

А участник Великой Отечественной войны, 104-летний уроженец Печорского района Василий Кивик посоветовал молодым людям «искренне любить и уважать родителей, старшее поколение». Всего участниками проекта в Псковской области стали пять ветеранов.

Билборды с портретами ветеранов появились во всех регионах страны. В фотопроекте приняло участие больше сотни фотографов. В Псковской области авторами снимков стали Сергей Герасимов и Анастасия Анпилогова.

Фотопроект «75 правил жизни победителей» организован Общероссийским народным фронтом совместно с Роспатриотцентром.