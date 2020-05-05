Десятки жителей Псковской области присоединились к акции «Открытка Победы»
Десятки жителей Псковской области присоединились к акции «Открытка Победы», сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.
Все желающие могу создать посвящённую Дню Победы открытку и направить её в волонтёрский штаб акции #МыВместе. «Волонтёры передадут открытку ветерану», – пояснили они.
«В акции может принять участие любой житель Псковской области. Присоединяйся к акции прямо сейчас!» – добавили организаторы.