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Общество

Десятки жителей Псковской области присоединились к акции «Открытка Победы»

Десятки жителей Псковской области присоединились к акции «Открытка Победы», сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

Все желающие могу создать посвящённую Дню Победы открытку и направить её в волонтёрский штаб акции #МыВместе. «Волонтёры передадут открытку ветерану», – пояснили они.

«В акции может принять участие любой житель Псковской области. Присоединяйся к акции прямо сейчас!» – добавили организаторы.

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