Псковские полицейские присоединились к акции «Я помню, я горжусь, служу России!»

09:58, 06 мая 2020, ПАИ

К всероссийской акции «Я помню, я горжусь, служу России!» присоединились псковские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Год памяти и славы МВД проводил патриотическую онлайн-акцию, которая посвящена истории Великой Отечественной войны и вкладу правоохранительных органов в Победу.

В рамках акции сотрудники полиции и их дети подготовят и запишут видео с историями о членах своих семей – ветеранах Великой Отечественной войны с помощью портала «Подвиг народа» и «Память народа». Видеоролики с историями будут размещаться в официальных аккаунтах МВД и территориальных органов МВД в соцсетях с хештегами #Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии.

Присоединиться к акции могут все желающие, в том числе школьники и студенты. Для этого необходимо опубликовать ролик о ветеранах с хештегами #Япомню, #Ягоржусь. Подробнее об акции можно узнать здесь.