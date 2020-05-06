270 коробок сигарет пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе

10:26, 06 мая 2020, ПАИ

В Невельском районе через границу пытались незаконно провезти 270 коробок сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в населённом пункте Лобок выявили малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes, который следовал из соседнего государства. Автомобиль перевозил плодоовощную продукцию, но при осмотре в грузовом отсеке были обнаружены коробки с табачной продукцией.

Всего было выявлено порядка 270 коробок сигарет с акцизными марками иностранного государства. Стоимость их составляла более 5,4 млн рублей. Груз был передан в таможню для проведения экспертизы.