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Общество

270 коробок сигарет пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Невельском районе через границу пытались незаконно провезти 270 коробок сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в населённом пункте Лобок выявили малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes, который следовал из соседнего государства. Автомобиль перевозил плодоовощную продукцию, но при осмотре в грузовом отсеке были обнаружены коробки с табачной продукцией.

Всего было выявлено порядка 270 коробок сигарет с акцизными марками иностранного государства. Стоимость их составляла более 5,4 млн рублей. Груз был передан в таможню для проведения экспертизы.

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